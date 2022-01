Walibi Belgium

Walibi Belgium wil investeringsplan volgend jaar weer oppakken

Walibi Belgium wil eind volgend jaar doorgaan met een ambitieus investeringsplan. Het pretpark kondigde in 2017 een gigantisch masterplan aan met een investering van in totaal ruim 100 miljoen euro. Het was de bedoeling om tot 2025 elk jaar nieuwe attracties te bouwen en themagebieden op te knappen.



Al vóór de coronacrisis week Walibi af van het plan. Geplande investeringen voor seizoen 2019 en 2020 werden uitgesteld. In 2021 ging de opening van mega coaster Kondaa wel door. De uitbraak van het coronavirus en zware overstromingen hebben ervoor gezorgd dat er voorlopig helemaal geen investeringen op de planning staan.

Maar volgens directeur Jean-Christophe Parent worden de aangekondigde uitbreidingen wel degelijk gerealiseerd, hetzij met enkele jaren vertraging. "We gaan vanaf december 2023 alles opnieuw opstarten en laten het lopen tot 2027 of 2028, met voor seizoen 2025 iets nieuws dat niet op de planning stond", zegt hij in gesprek met dagblad La Dernière Heure. "We willen dan iets innovatiefs kunnen aanbieden voor het vijftigjarig jubileum van het park."



Waterattractie

In 2019 had het entreegebied opgeknapt moeten worden. Voor 2020 stond oorspronkelijk een metamorfose van het westerngedeelte gepland, inclusief de komst van een interactieve waterattractie. In 2021 had Walibi niet alleen Kondaa willen presenteren, maar ook een renovatie van het gebied bij achtbaan Vampire. Verder was het de bedoeling om de in 2017 verwijderde kinderachtbaan La Coccinelle een nieuwe plek te geven in het park. Dat is allemaal niet gebeurd.



"Bepaalde investeringen hebben we naar toekomstige jaren verschoven", meldt Parent. "In 2020 en 2021 hadden we drie themagebieden moeten creëren. COVID heeft ons geleerd dat we te snel waren gegaan als we het op die manier hadden gedaan. De afgelopen jaren waren verschrikkelijk vanuit financieel en sociaal oogpunt, maar ze hebben ons in staat gesteld om rustig na te denken over wat er nodig was."



Vliegtuigmolen

Andere niet-uitgevoerde onderdelen uit het masterplan zijn de komst van een vliegtuigmolen, het vernieuwen van het gebied bij waterbaan Flash Back en een uitbreiding van waterparadijs Aqualibi. "We zullen niets veranderen aan de aangekondigde plannen, met uitzondering van het entreegebied", belooft Parent.