Tayto Park

Iers dierenpark doneert inkomsten aan hulpactie voor Oekraïners

Attractie- en dierenpark Tayto Park in Ierland zet zich in voor de bevolking van Oekraïne. Alle inkomsten uit entreekaartjes voor zaterdag 5 maart worden gedoneerd aan het Ierse Rode Kruis. Die organisatie zet zich momenteel in voor noodhulp aan Oekraïne, nu het land wordt aangevallen door de Russen.



Tayto Park bestaat uit een gedeelte met pretparkattracties en dierenverblijven. Deze maand is alleen het dierenpark geopend, onder de noemer Zoo Walk. Wie aanstaande zaterdag langskomt, steunt het Rode Kruis en daarmee de Oekraïners.

"We doneren 100 procent van de opbrengst van onze tickets aan het Ierse Rode Kruis om de inwoners van Oekraïne te helpen", aldus het park. "Teams van het Rode Kruis zijn ter plaatse om de getroffenen te voorzien van voedsel, medicijnen, onderdak en water." De oorlog met Rusland heeft volgens de Oekraïense overheid al aan honderden burgers het leven gekost.



Donatiepagina

Toegangsbewijzen voor aanstaande zaterdag kosten 10 euro per persoon. Tayto Park deelt op social media ook een rechtstreekse link naar een donatiepagina van het Rode Kruis, voor iedereen die niet in staat is om komend weekend langs te komen of een extra bijdrage wil doen.