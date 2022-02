Tivoli Gardens

Deens pretpark betuigt steun aan Oekraïne tijdens oorlog met Rusland

Er zijn tot nu toe nog maar weinig Europese pretparken die zich openlijk durven uit te spreken over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Deense pretpark Tivoli in Kopenhagen vormt een uitzondering. Daar wordt een belangrijk gebouw dit weekend verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag.



Op die manier wil het attractiepark steun betuigen aan het Oekraïense volk tijdens de gewelddadige oorlog met Rusland. "De komende 48 uur zullen we Tivoli Hjørnet verlichten in de kleuren van de Oekraïense vlag", meldt Tivoli op social media. "In een oorlog verliezen we allemaal."

Tivoli Hjørnet is een vrij toegankelijk horecacomplex aan de rand van het pretpark, waar de Tivoli Food Hall is gevestigd. Er zijn vijftien verschillende eetkraampjes te vinden. Tivoli zelf gaat weer open op vrijdag 8 april. Het complex blijft het hele jaar door geopend.



Onderhandelen

De Russische president Vladimir Poetin is afgelopen week een oorlog begonnen met Oekraïne. Zondag kreeg het conflict een nieuwe wending toen hij de nucleaire strijdkrachten op scherp besloot te zetten, als reactie op de oplopende spanningen met het westen. Ondertussen is er wel een overeenkomst tussen beide landen om maandag te gaan onderhandelen.