Avonturenpark Hellendoorn

Reusachtige kruisboog bij vernieuwde achtbaan Avonturenpark Hellendoorn

Bij Balagos, de vernieuwde achtbaan van Avonturenpark Hellendoorn, is een enorm decorstuk geplaatst. In de buurt van de oranje rollercoaster staat nu een reusachtige kruisboog van vijf meter lang. "Daarmee kunnen onze gasten de draak onder schot houden", vertelt een woordvoerder.



De boog verscheen op de oude plek van het huisje van Roodkapje. Dat was één van de laatste overblijfselen van de oude Sprookjestuin van Hellendoorn, geopend in 1956. Het bouwwerk werd afgelopen winter gesloopt.

Balagos is de nieuwe naam van achtbaan Tornado, geopend in 1990. De coaster werd afgelopen winter voorzien van nieuwe treinen met heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Bovendien werd de baan geverfd. Naast de attractie is nu een vastgetekende draak te vinden.