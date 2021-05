Disneyland Paris

Disneyland Paris komt met belangrijk nieuws voor abonnementhouders

Disneyland Paris heeft een belangrijk bericht voor abonnementhouders. De voorwaarden voor het reserveren van de Disney-parken worden strenger. Ter compensatie blijven alle abonnementen automatisch zestig dagen langer geldig. Daarnaast komen er twee extra openingsdagen, speciaal voor abonnees.



Disneyland Paris gaat op donderdag 17 juni weer open voor het grote publiek. Op dinsdag 15 en woensdag 16 juni vinden twee exclusieve dagen voor abonnementhouders plaats. Zij kunnen vanaf dinsdag 1 juni om 15.00 uur een reservering plaatsen.

Tot nu toe was het mogelijk om met een abonnement een onbeperkt aantal reserveringen te plaatsen. Daardoor waren alle dagen tot en met augustus al volledig volgeboekt voor abonnees. Om het proces eerlijker te laten voorlopen, voert Disney nu een nieuwe regel in.



Annuleren

Elke jaarkaarthouder mag voortaan maximaal drie reserveringen tegelijk maken. De testdagen op 15 en 16 juni vallen daarbuiten. "Als u meer dan drie bezoeken heeft gepland, vragen wij u om drie data te behouden en de andere te annuleren", meldt Disney in een verklaring.



En zo niet? "Vanaf 4 juni wordt elke extra reservering voor een datum na de eerste drie boekingen automatisch geannuleerd." De beperking geldt overigens niet voor bezoekers die blijven slapen in een Disney-hotel.



Goedmakertje

Als goedmakertje komt Disneyland Paris met een verrassing: de geldigheid van alle jaarkaarten worden automatisch met zestig extra dagen verlengd. "We zijn ons ervan bewust dat deze nieuwe voorwaarden anders zijn dan u gewend bent. Om u te bedanken voor uw begrip, bieden we een extra verlenging aan."



Wie daar niet op zit te wachten, krijgt tot 10 juni de kans om het abonnement op te zeggen. Maandelijkse betalingen worden dan stopgezet. Wie voor een heel jaar betaald heeft, krijgt een vergoeding voor het aantal resterende dagen sinds 30 oktober 2020, de sluitingsdatum van Disneyland Paris. De terugbetaling kan tot 90 dagen in beslag nemen.