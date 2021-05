Disneyland Paris

Marvel-hotel Disneyland Paris vanaf vandaag te reserveren

Disneyland Paris opent Disney's Hotel New York - The Art of Marvel op maandag 21 juni 2021. Dat is vier dagen na de langverwachte heropening van de Disney-parken op 17 juni. Vanaf vandaag is het mogelijk om een kamer te boeken in het vernieuwde viersterrenhotel, dat volledig draait om kunstwerken van de Marvel-superhelden.



Eigenlijk zou het hotel al opengaan op 15 juni 2020. Door de coronacrisis moest de opening ruim een jaar worden uitgesteld. Hotel New York is al sinds januari 2019 dicht voor een ingrijpende renovatie. Tijdens de twee├źnhalf jaar durende verbouwing zijn alle ruimtes opnieuw ingericht. Ook het exterieur kreeg een nieuw uiterlijk.

Disneyland spreekt over "de grootste collectie Marvel-kunst ter wereld", met meer dan 350 originele kunstwerken van 110 internationale kunstenaars. "Iedere kamer is voorzien van enkele Marvel-kunstwerken", belooft Disney.



Zwembad

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel bestaat uit 561 kamers, het zwembad Metro Pool, een sauna, een meet-and-greet-locatie, de fitnessruimtes Metro Health Club en Hero Training Zone, souvenirwinkel New York Boutique, de restaurants Manhattan Restaurant en Downtown Restaurant en de bars Skyline Bar en Bleecker Street Lounge.



In het Super Hero Station is Spider-Man te ontmoeten. Daarnaast zijn er de zogeheten Marvel Photo Stations, waar bezoekers kunnen poseren als superheld in een Marvel-decor.