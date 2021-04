Efteling

Grote onderhoudsbeurt voor Efteling-attractie Gondoletta

Terwijl de Efteling gesloten is voor bezoekers, wordt er in het park nog volop gewerkt. Eén van de grootste onderhoudsklussen vond de afgelopen weken plaats bij de Gondoletta. Daar bleek de grote draaischijf, waar bezoekers in de bootjes stappen, niet soepel meer te lopen.



"Voordat deze onder handen genomen kon worden, moest hij eerst opgetakeld worden uit het water", laat de Efteling weten. "En na afloop van het onderhoud was de kraan weer nodig, maar nu om de schijf terug op zijn plek te krijgen."

Inmiddels is de draaischijf weer op zijn plek gehesen. Ook de kabel onder water, waar de bootjes aan vastgemaakt zijn, werd geïnspecteerd. "De collega's van de servicedienst en de technisch coördinatoren mochten hun duikpak aan voor deze klus."



Siervijver

De Gondoletta, geopend in april 1981, bestaat deze maand precies veertig jaar. Bezoekers maken een twintig minuten durende vaartocht over de Siervijver. Daarmee is het zowel qua oppervlakte als qua ritduur de grootste attractie in het park.