Efteling

Efteling onthult details over nieuwe attractie Nest

De Efteling houdt fans op de hoogte van de bouw van de nieuwe attractie Nest. In het Ruigrijk, tussen de Game Gallery en De Vliegende Hollander, wordt een groot speelbos gebouwd. Komende zomer vindt de opening plaats. Een deel van de torens en speeltoestellen staat al overeind.



Hoofdontwerper Robert-Jaap Jansen vertelt wat bezoekers kunnen verwachten van het nieuwe speelgebied. "Nest is een geheime plek in het bos, waar de verschillende sferen van Ruigrijk samenvloeien in een door kinderen gejutterde wereld", vertelt hij in een interview op de Efteling-site.

Eén van de onderdelen wordt het Levenspad. "Het vlonderpad van bijna 80 meter lang, waarover kinderen in een rolstoel of buggy kunnen rijden. En waarover je ook lekker kunt rennen." In het hart van het speelgebied komt een rolstoeltoegankelijk waterbed dat eruitziet als een wiebelende landkaart.



Periscoop

De belangrijkste blikvanger in de speeltuin is een multifunctionele drakentoren van 6,5 meter hoog. Jansen: "Je kunt vanaf de grond kijken door periscoop-oog en genieten van het uitzicht. Bij één van de glijbanen glijd je via de drakentong rakelings langs de tanden van de draak. De kleine glijbaan is ook toegankelijk voor kinderen in een rolstoel."



De ontwerper liet zich inspireren door omliggende attracties als De Vliegende Hollander, Baron 1898 en Joris en de Draak. "Je gaat straks de poort door en je voelt dat Nest een samensmelting is van de ruige wereld van het Ruigrijk."



Drakenei

Er wordt gezorgd voor veel interactieve elementen. "Kinderen kunnen straks hun zeebenen testen op het dek van het schip, de vlag hijsen en proberen op een drakenei te gaan staan zonder dat deze kapot gaat." Ook komt er een zandtafel op hoogte, objecten om aan te voelen en een prikkelarm gedeelte.



"Maar er zijn ook kanonskogels om op te balanceren, een hangmat om in uit te rusten en ik ben benieuwd wie er straks onder het boegbeeld van de grommende leeuw durft te staan." Allerkleinsten kunnen heen en weer wippen in mijnkarretjes. "Of de afdaling wagen vanaf de miniatuurversie van de schachttoren van Baron 1898."



Muziek

Efteling-huiscomponist René Merkelbach verzorgt de muziek van Nest. Dat wordt "een mix van de melodieën van de omliggende attracties", weet Jansen, maar dan ingespeeld op instrumenten "die kinderen herkennen van muziekles op school". "We willen het gevoel van Ruigrijk vertalen op een Eftelingse manier, die bij de jonge leeftijd past." Ook komt er een "vriendenlied met yell".