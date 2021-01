Efteling

Efteling gaat fans niet om donaties vragen ondanks penibele financiële situatie

De Efteling is niet van plan om het Nederlandse publiek te gaan vragen om geld, ondanks dat het financieel niet goed gaat met het attractiepark. Door de coronacrisis verliest de Efteling miljoenen euro's. Op social media opperen fans om een inzamelingsactie te starten voor het park, maar dat vindt de Efteling niet nodig.



Verschillende Nederlandse dierentuinen vragen bezoekers om geld te doneren, zodat ze de crisis kunnen overleven. Sommige parken zetten daarvoor zelfs bekende Nederlanders in. Waarom doet de Efteling dat niet?





"Om een donatie vragen vinden we niet gepast, omdat er mensen zijn die het nog veel slechter hebben in deze tijden", legt een woordvoerder uit in gesprek met Looopings. "De zorg, eenzame ouderen, gezinnen die afhankelijk zijn van een voedselbank", zo somt hij op.



Loyaliteit

Fans die het park een warm hart toedragen, kunnen hun liefde wel op een andere manier tonen. "Namelijk door naar de Efteling te blijven komen, wanneer dat weer mogelijk is. Wij hopen op loyaliteit van abonnementhouders en verwachten dat iedereen in 2021 weer bezoek heeft gepland."



De derde coronasluiting in een jaar tijd zorgt voor een hoop financiële problemen bij de Efteling. Het management spreekt ondertussen over een "zeer ernstige financiële situatie". Vorig jaar werd zo'n 17 miljoen euro verlies geleden. Vooralsnog moet het park zeker tot en met 9 februari gesloten blijven.

