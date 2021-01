Efteling

Efteling rekent op recordverlies van 17 miljoen euro: 'Een jaar vol zorgen'

De Efteling heeft 2020 afgesloten met een recordverlies van ongeveer 17 miljoen euro. Dat vertelt algemeen directeur Fons Jurgens in een intern interview. In 2019 wist het attractiepark nog een nettowinst te boeken van ruim 19 miljoen euro. De totale omzet kwam toen uit op 227,7 miljoen euro.



Door het coronavirus was 2020 een rampjaar voor de Efteling. Het park bleef bijna veertien weken gesloten. "En dat terwijl we sinds 2010 nooit een dag dicht zijn geweest", aldus Jurgens. "Bovendien konden duizenden overnachtingen in onze hotels en vakantieparken niet doorgaan."





Dat had uiteraard ook zware financiële gevolgen. "Ondanks de steun die we kregen van de overheid en Stichting Natuurpark de Efteling, onze enige aandeelhouder, verwachten we het jaar 2020 af te sluiten met een verlies van zo'n 17 miljoen euro." Zo veel verlies leed het 69 jaar oude park nog nooit. "En we beginnen 2021 helaas zonder omzet."



Hekken

2020 was een zwarte bladzijde uit de Efteling-carrière van Jurgens. Door de coronacrisis moest het park volgezet worden met sfeerverpestende hekken, borden en schermen. De komst van de 15 miljoen euro kostende familieachtbaan Max & Moritz raakte volledig ondergesneeuwd door berichten over de coronamaatregelen.



Bovendien keurde de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan van de Efteling af, was er internationale ophef over racisme bij de attractie Monsieur Cannibale en kwam het park meermaals landelijk in het nieuws vanwege bezoekers die lak hadden aan de coronaregels.



Zorgen

"2020 was een bizar jaar en ik denk er met dubbele gevoelens aan terug", aldus Jurgens. Hij bedankt zijn personeel voor hun inzet. "Het was een jaar vol zorgen, maar ik ben ook trots op de enorme loyaliteit van alle Efteling-collega's." Hoe nu verder? "We zullen er alles aan doen om het verlies te beperken en de continuïteit van de Efteling te bewaken."

