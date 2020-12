PortAventura World

PortAventura geeft de hoop op: heropening uitgesteld tot eind maart

De kerstperiode van PortAventura World gaat definitief niet door. Het Spaanse pretparkresort is sinds half oktober gesloten vanwege aangescherpte coronamaatregelen in de regio. Tot nu toe was het de bedoeling om in november of december weer open te gaan.



Nadat de heropeningsdatum meermaals uitgesteld moet worden, heeft PortAventura nu de hoop opgegeven. "Met veel spijt melden wij dat de uitzonderlijke maatregelen van de gezondheidsautoriteiten ons niet toestaan om ons resort te openen voor het kerstseizoen", staat in een verklaring.





PortAventura World blijft de komende maanden dicht. Het nieuwe seizoen moet op zaterdag 27 maart 2021 van start gaan. "We willen onze dank uitspreken aan iedereen die ons heeft bezocht in dit bijzondere jaar", aldus het management. "We missen jullie en hopen jullie allemaal heel snel weer te zien."

