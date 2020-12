Dolfinarium

Dolfinarium zet woordvoerder op straat vanwege coronacrisis

Door de coronacrisis moet het Dolfinarium in Harderwijk afscheid nemen van twee medewerkers. Eén van hen is de woordvoerder van het Gelderse dierenpark, Taco Rietveld. Dat bevestigt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings.



De voorlichter trad de afgelopen zeven jaar regelmatig op als het gezicht van het Dolfinarium in de media. Daarnaast was hij een tijdlang eindverantwoordelijk voor de marketing en sales. Nu het park in coronatijd moet bezuinigen, komt er plotsklaps een einde aan het dienstverband. Ook een collega van de technische dienst moet vertrekken.





Het Dolfinarium heeft roerige jaren achter de rug. Zo werd het park eind 2014 overgenomen door de Spaanse groep Aspro Parks. In 2016 liep de reputatie van het Dolfinarium een flinke deuk op door een uitzending van tv-programma Rambam. De makers beweerden dat dieren in het park slecht behandeld werden en onnatuurlijk gedrag vertoonden.



Waterglijbanen

Die conclusie heeft het Dolfinarium altijd tegengesproken. Toch speelde het park wel in op de publieke opinie door de afgelopen jaren vooral te investeren in attracties zónder dieren, namelijk waterglijbanen. Demonstraties van dierenactivisten voor de poort bleven desondanks vaste prik. Een lichtpuntje was het jaar 2018, toen er voor het eerst in tijden weer eens winst gedraaid werd.



Door het gedwongen ontslag van Rietveld neemt manager Tiebot voorlopig zelf de rol van woordvoerder op zich. Het Dolfinarium is momenteel gesloten. In de kerstvakantie - vanaf zaterdag 19 december - zijn bezoekers weer welkom.

