Ogród Zoologiczny w Warszawie

Dronken man valt beer aan in Poolse dierentuin

De dierentuin van Warschau, de hoofdstad van Polen, was afgelopen donderdag het toneel van een bizar incident. Een 23-jarige bezoeker klom in het berenverblijf en probeerde één van de bewoners te verdrinken. Hij was onder invloed van alcohol.



Op videobeelden is te zien dat de man rustig om zich heen kijkt tot de 37-jarige beer Sabina aan komt lopen. Als hij vervolgens in de gracht duikt, springt het dier al snel achter hem aan. Daar ontwikkelt zich een worsteling, waarbij de man Sabina probeert te verdrinken. Uiteindelijk weet ze weg te zwemmen en klimt de man op het droge.





De indringer is door de brandweer uit het verblijf gevist en bleek ruim 1,5 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en kan maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen, weten Poolse media.



Verwondingen

Beer Sabina, die vroeger in het circus werkte, heeft geen fysieke verwondingen overgehouden aan het gevecht. De bejaarde beer was na afloop wel erg gestresst. Inmiddels gaat het weer beter met haar. Volgens de dierentuin mag de man van geluk spreken dat er tijdens zijn escapade geen andere beren in het verblijf waren. Een gevecht met een jongere, sterkere soortgenoot had hij mogelijk niet overleefd.



In 2015 kreeg Sabina ook al eens te maken met een indringer. Toen ze hem probeerde te bijten, gaf hij haar een stomp. De man kwam er vanaf met een boete van 200 euro.













