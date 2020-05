Plopsaland De Panne

Bijzondere beelden opgedoken van vergeten theatershow uit beginjaren Plopsaland

Op YouTube zijn verloren gewaande beelden verschenen van een oude theaterproductie uit de beginjaren van Plopsaland De Panne. De voorstelling, die rond 2001 te zien was, draaide om vier klassieke tv-series van Studio 100. Bijzonder is dat de rollen niet vertolkt werden door de bekende tv-acteurs.



In plaats daarvan werd gebruikgemaakt van maskers en beelden. Gert Verhulst werd bijvoorbeeld uitgebeeld door een man met een rode trui en een statisch Gert-masker. Samson verscheen niet als handpop zoals op tv, maar als stilstaand beeld. Wel verleenden de originele acteurs hun stemmen aan de personages.





De 25 minuten durende productie - met Big & Betsy, Wizzy & Woppy, Samson & Gert en Kabouter Plop - werd de Figurenshow genoemd. Het verhaal draait om de ontdekking van Plopsaland en de introductie van de toenmalige mascotte, Koning Plopsa. Latere Studio 100-successen als Piet Piraat, Het Huis Anubis en Mega Mindy waren destijds nog niet in beeld.



Bewaard

Over de obscure show was tot nu toe maar weinig bekend. Op internet is nauwelijks iets terug te vinden over de voorstelling. Zelfs Plopsaland heeft geen beeldmateriaal bewaard. Een oplettende fan vond onlangs een zelfgemaakte video terug.



Overigens zijn niet álle onderdelen van de show verloren gegaan. Oplettende kijkers van een vlog met Gert Verhulst, die gisteren werd gepubliceerd, hebben kunnen zien dat de Studio 100-baas zijn eigen masker en die van de Burgemeester bewaard heeft. Ze hangen aan de muur in zijn biljartkamer.

