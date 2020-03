Legendia

Video: nieuwe wildwaterbaan in Pools pretpark wordt getest

Een nieuwe wildwaterbaan in Polen is bijna klaar voor gebruik. Pretpark Legendia opent dit jaar de rapid river Dolina Jagi, gebouwd door de Duitse fabrikant Hafema. Hetzelfde bedrijf was eerder verantwoordelijk voor onder meer Djengu River in Toverland, El Rio in Bobbejaanland en River Quest in Phantasialand.



Dolina Jagi betekent 'de vallei van Jaga'. Het achtergrondverhaal draait om de Slavische heks Baba Jaga. Volgens de mythe verplaatst ze zichzelf in een grote ketel, waarbij ze haar bezemsteel gebruikt als peddel. "De legendarische heks heeft zowel een goede als een kwade kant", staat op de website van het park. "Mensen met een zuiver hart en goede bedoelingen hebben niets te vrezen."





De waterattractie wordt al getest, blijkt uit een YouTube-video. Op dit moment is Legendia nog gesloten voor bezoekers. Wanneer het zomerseizoen begint, is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

