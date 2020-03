Nieuws

Ook coronacrisis in Spanje: attractieparken voorlopig niet open

Ook Spanje is in de ban van het coronavirus. Alle grote attractieparken in het land zijn om die reden voorlopig niet toegankelijk. De Spaanse autoriteiten vragen pretparken en andere toeristische attracties om tot nader order dicht te blijven. Op veel plekken wordt de geplande seizoensopening daarom uitgesteld.



PortAventura World, bestaand uit de drie parken PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park, zal niet opengaan op vrijdag 27 maart. "Aangescherpte overheidsmaatregelen om het virus in te dammen zorgen ervoor dat we onze opening moeten uitstellen", laat het resort weten. "We openen wanneer we toestemming krijgen van de autoriteiten."





Parque Warner Madrid en Parque de Atracciones de Madrid waren deze maand al enkele dagen toegankelijk. Nu is besloten om de poorten weer te sluiten. "Op aanraden van de bevoegde overheidsinstanties en om de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers te kunnen garanderen, schorten we de opening op."



Verandering

Beide parken zijn onderdeel van Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Isla Mágica gaat voorlopig uit van zaterdag 18 april als openingsdatum. Daar kan later nog verandering in komen. Terra Mítica is van plan om pas op zaterdag 30 mei open te gaan.



Spanje telt op dit moment zo'n zesduizend geregistreerde coronagevallen.

