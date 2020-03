Disneyland Paris

Disneyland Paris twee dagen eerder dicht dan verwacht: Disney-parken sluiten per direct

Disneyland Paris is per direct gesloten, in plaats van vanaf zondagavond. Afgelopen nacht werd aangekondigd dat de Disney-parken op zondagavond voorlopig voor het laatst open zouden zijn vanwege de angst voor het coronavirus. Nu is duidelijk dat de sluiting al twee dagen eerder begint, namelijk met onmiddellijke ingang.



"Naar aanleiding van aangepast advies van de Franse autoriteiten start de sluiting van het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park op zaterdag 14 maart", staat in een nieuwe verklaring. Voorlopig blijven de parken tot en met dinsdag 31 maart niet toegankelijk.





In plaats van zestien dagen zal Disneyland Paris dus vooralsnog achttien dagen lang gesloten zijn. De Disney-hotels en de restaurants in Disney Village blijven tot nader order wel operationeel.



Verlengd

Abonnementen worden ter compensatie automatisch met één maand verlengd. Geboekte verblijven tot 1 juni kunnen de komende weken gratis geannuleerd of verplaatst worden naar een nieuwe aankomstdatum tot half oktober. "We bieden je dezelfde prijs aan, met uitzondering van kosten voor transport."



Disney deed eerder vandaag al een oproep om voorlopig geen contact op te nemen met de klantenservice. Die is door het enorme aantal verzoeken nauwelijks bereikbaar.

