Efteling

Efteling introduceert nieuw concept in Raveleijn-restaurant: ontbijt, lunch en diner

FOTO'S De Efteling wil het grote restaurant bij stuntshow Raveleijn breder gaan inzetten. Bezoekers konden er de afgelopen jaren alleen terecht voor een speciale dinnershow, het Heldendiner. Op dit moment is het hele Raveleijn-gebied gesloten voor een grote verbouwing.

Als de zone komende winter weer opengaat, wordt bij de eetgelegenheid een nieuw concept geïntroduceerd. Dat blijkt uit een muurschildering die is aangebracht op de gevel van het etablissement. Waar voorheen de naam van het restaurant stond, lezen we nu "Ontbijt - Lunch - Diner".

Op die manier wil men passanten verleiden om elk moment van de dag aan te schuiven. Het zal sowieso een stuk drukker worden in het parkdeel: naast een nieuwe versie van de voorstelling opent net buiten de stadsmuren een thrillride met de naam Ravenring.



Prominentere rol

Verder zorgt men voor nieuwe toiletten en een souvenirwinkel. Na de heropening zullen er dus de hele dag door bezoekers aanwezig zijn in het gebied, in plaats van alleen tijdens shows. Met het aanbieden van ontbijt, lunch en diner wil de Efteling het restaurant weer een veel prominentere rol geven.



Het Wapen van Raveleijn opende tegelijk met het themagebied in 2011. Het middeleeuwse restaurant biedt plaats aan ongeveer vijfhonderd gasten. In de beginjaren konden bezoekers er al terecht voor een lunch of een bourgondisch driegangendiner. Sinds 2022 was de locatie uitsluitend nog toegankelijk voor het Heldendiner. ■











