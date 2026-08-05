Efteling

Video: attractiepark in Australië heeft Efteling-muziek omarmd

VIDEO De Efteling is niet het enige pretpark waar dagelijks Efteling-muziek wordt gedraaid. Aan de andere kant van de wereld bevindt zich ook een trekpleister die melodieën uit het Kaatsheuvelse sprookjespark door de speakers laat galmen. Bezoekers van het Australische Dreamworld worden geconfronteerd met verschillende Efteling-deuntjes.

Looopings berichtte vorig jaar al over de muziek van achtbaan Baron 1898 die werd afgespeeld bij de ingang van het pretpark in Queensland. Nu blijkt dat het geen eenmalig incident betrof: het grootste attractiepark van Australië heeft meerdere Efteling-nummers vast opgenomen in de playlist.

Ook een jaar later gaat men vrolijk door met het afspelen van de Efteling-tracks, hemelsbreed ruim 16.000 kilometer verderop. In een video die deze week werd opgenomen, is de soundtrack van De Vliegende Hollander te horen. Inmiddels is ook duidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie.



Pakkende muziek nodig

Op een Australisch pretparkforum geeft Dreamworld-technicus Luke Costello toe dat hij de Efteling-muziek heeft uitgekozen. "Ik vroeg me al af wanneer iemand het zou opmerken", schrijft hij. "We hebben een aantal luidsprekers met een groot bereik aan de voorkant van het park geplaatst en daardoor hadden we pakkende muziek nodig."



Zo kwam Costello, zelf een pretparkliefhebber, dus uit bij de Efteling. Ook muziek uit Phantasialand kreeg een plekje in de lijst. Er is vooraf geen toestemming voor gevraagd. Tot nu toe lijkt de Efteling er geen probleem van te maken: na de vorige publicatie werden in ieder geval geen stappen ondernomen. ■