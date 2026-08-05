Pairi Daiza

Bezoekers Belgische dierentuin zijn gewaarschuwd: hier kruipen tegenwoordig spinnen vrij rond

FOTO'S Wie bang is voor spinnen, moet voortaan goed opletten bij een wandeling door de Belgische dierentuin Pairi Daiza. In de grote tropische kas Edenya kruipen sinds kort verschillende grote spinnen vrij rond. Bij de opening in februari hingen er al waarschuwingsborden, maar toen ontbraken de spinnen nog.

Inmiddels hebben acht Trichonephila inaurata hun intrek genomen in een doorloopgebied in de serre. "Ze zijn er... En toch zou je er op enkele centimeters afstand voorbij kunnen wandelen zonder ze op te merken", zegt Pairi Daiza erover op social media. Het gaat om spinnen die vooral in bomen leven. Ze voeden zich met vliegen, muggen, vlinders, wespen en kevers.

"Hun hele leefwereld bestaat uit enkele fijne, zorgvuldig gespannen zijden draden. Daar leven ze, wachten ze geduldig op hun volgende maaltijd en krijgen ze van hun verzorgers af en toe enkele meelwormen, rechtstreeks in hun web." Het Waalse dierenpark stelt het publiek gerust: de spinnen zullen de voorbijgangers niet lastigvallen.



Sterke emoties

"In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaan deze spinnen niet op wandel tussen de bezoekers. Hun web is hun territorium en daar blijven ze." Tegelijkertijd realiseert Pairi Daiza zich dat spinnen "sterke emoties kunnen oproepen". "Daarom kondigen infoborden hun aanwezigheid aan voordat je hun leefgebied bereikt."



Wie gevoelig is voor spinnen of arachnofobie heeft, kan een alternatieve route nemen en Edenya in alle rust verder ontdekken. Maar waarom spinnen? "Een spin roerloos in het midden van haar web observeren, laat je kennismaken met een andere kant van de natuur: discreet, fascinerend en eindeloos geduldig." ■



















