Spelen bij Beelen

Balken naar beneden gestort in pas geopend Rotterdams pretpark Spelen bij Beelen

In het pas geopende Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn dinsdagmiddag tijdens openingstijd houten en stalen balken enkele meters naar beneden gevallen. Er waren ouders en kinderen aanwezig, maar niemand raakte gewond. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond.

De balken maakten deel uit van een randafzetting op een plateau. Ze vielen vanaf de tweede verdieping op de grond, in de buurt van enkele glijbanen. De oorzaak is nog onbekend. Een aanwezige moeder hoorde tijdens het spelen plotseling een harde klap. Even verderop zag ze de houten en stalen delen liggen.

Ze schat dat de balken ongeveer 2 meter lang waren. Op het moment van de val liep er niemand onder. Eigenaar Wim Beelen was zelf aanwezig in het park. Hij noemt een ongeluk met een kind in gesprek met de omroep zijn grootste nachtmerrie. De gevallen randbeveiliging moest voorkomen dat mensen van het plateau konden vallen.



Opnieuw gecontroleerd

Het plateau bevond zich buiten het speelgebied, benadrukt de ondernemer. Waarom de afzetting losraakte, weet hij niet. Ook stelt hij dat het hekwerk daar niet had hoeven staan. Het terrein wordt dinsdagavond opnieuw gecontroleerd, zodat het speelpark woensdag weer bezoekers kan ontvangen.



Spelen bij Beelen is een recreatiepark voor kinderen tot 12 jaar aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid. De eerste fase ging op dinsdag 21 juli open voor publiek, precies twee weken voor het incident. Het park bestaat onder meer uit speeltoestellen, klimgebieden en het reuzenrad Beelen Eye. ■



