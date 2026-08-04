Efteling

Oeps: gratis souvenir voor Premium-abonnees Efteling is op, attractiepark zorgt voor compensatie

De Efteling heeft slecht nieuws voor Premium-abonnementhouders die hun gratis souvenir dit jaar nog niet hebben opgehaald. Personen met het duurste Efteling-abonnement hebben elk jaar recht op een exclusief cadeautje. Bij het inkopen van het souvenir voor 2025-2026 is echter een pijnlijke inschattingsfout gemaakt.

Nadat voor 2024-2025 een stolp met een beeldje van Danse Macabre-dirigent Joseph Charlatan werd uitgebracht, presenteerde de Efteling dit keer een vergelijkbare stolp met een feetje uit De Indische Waterlelies. Abonnees kregen de kans om het item op afspraak op te halen tussen eind mei en begin juni.

Wie toen geen tijd had, mocht zich later melden bij het servicegebouw aan de Efteling Boulevard. Blijkbaar liep het cadeautje harder dan verwacht. "Wegens onverwacht grote populariteit van het Efteling-abonnement Premium is het exclusieve souvenir van 2026 vergeven", valt te lezen op de officiële Efteling-website.



Cadeaukaart

"Hierdoor is het niet meer mogelijk om deze op te halen", verduidelijkt de Efteling. Men komt abonnees die achter het net visten tegemoet. Zij kunnen het vorige souvenir - met Joseph Charlatan - nogmaals ophalen. Daarvan was kennelijk nog een voorraadje beschikbaar. Ook ontvangen de pechvogels een cadeaukaart van 25 euro.



De Efteling werkt sinds de zomer van 2024 met drie verschillende abonnementsvormen: Classic, Plus en Premium. Alleen de laatstgenoemde variant, die 36 euro per maand of 400 euro per jaar kost, is goed voor een gratis souvenir. Het cadeau voor de periode 2026-2027 is nog niet aangekondigd. ■