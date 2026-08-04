Efteling

Boze koningin gezocht: Efteling werkt aan nieuwe show rond Sneeuwwitje

De Efteling werkt aan een nieuwe entertainmentact rond Sneeuwwitje voor het aankomende winterseizoen. Dat blijkt uit twee opvallende auditieoproepen. Het attractiepark zoekt acteurs die de boze koningin, de jager en de prins kunnen vertolken in een voorstelling.

De productie is nog in ontwikkeling. Een actrice-zangeres krijgt de rol van de jaloerse koningin uit het verhaal van Sneeuwwitje. Zij moet niet alleen goed kunnen acteren, maar ook beschikken over een sterke solistische zangstem. De Efteling omschrijft het personage als "mysterieus, krachtig, vastberaden".

Een andere acteur speelt zowel de jager als de prins. Voor die dubbele rol zoekt men een sterke fysieke speler of danser die goed acteert. Ervaring met pantomime, goochelen en clownerie is een pré. De act zal dagelijks op het programma staan tussen maandag 16 november en zondag 31 januari.



Overdag

Dat valt samen met de Winter Efteling 2026-2027. De precieze speeltijden zijn nog niet bepaald, maar de optredens vinden voornamelijk overdag plaats. Waar de show precies te zien zal zijn, blijft nog even een verrassing.



Audities voor beide rollen worden gehouden op donderdag 27 augustus. Kandidaten moeten vóór vrijdag 14 augustus een motivatie, cv, foto en zangvideo insturen. Andere vacatures verraden dat twee bestaande producties 's winters terugkeren: De Man met de Toverlantaarn en Carolling Carousel.



Zeven dwergen

Sneeuwwitje was in 1952 één van de eerste tien uitbeeldingen in het Sprookjesbos. Bezoekers zien haar in een glazen kist, omringd door de zeven dwergen. In het naastgelegen kasteeltje verschijnt sinds 1999 de boze koningin in een toverspiegel. Levende versies van de personages hebben zich al jaren niet meer vertoond in het park. ■



