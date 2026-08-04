Beekse Bergen

Zwemmen afgeraden bij Beekse Bergen: poepbacteriën aangetroffen

Zwemmen in de recreatieplas van Speelland Beekse Bergen wordt afgeraden vanwege verhoogde concentraties poepbacteriën. De provincie Noord-Brabant waarschuwt voor een grote kans op maag- en darmklachten.

Bij een controle zijn intestinale enterococcen en E. coli in het water gevonden. Die bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren. Het negatieve zwemadvies is ingegaan op donderdag 30 juli.

Een zwemverbod is niet ingesteld. Bezoekers mogen dus nog steeds het meer in, maar doen dat op eigen risico. Speelland in Hilvarenbeek blijft gewoon open. Bij de plas worden gasten gewaarschuwd.



Waterkwaliteit

In het officiële advies worden de aangetroffen darmbacteriën en de slechte waterkwaliteit genoemd. Op de website van Beekse Bergen staat een andere verklaring. "Op dit moment is er een vorm van blauwalg geconstateerd in het water bij Speelland. Hierdoor is zwemmen op eigen risico."



Eigenaar Libéma wijst erop dat het attractiepark meer biedt dan alleen het zwemmeer. Zo zijn er verschillende losstaande waterattracties. Het negatieve zwemadvies blijft van kracht totdat uit metingen blijkt dat de kwaliteit van het water structureel is verbeterd. Voor het zwemwater bij Lake Resort, aan de andere kant van het meer, is geen waarschuwing afgegeven. ■