Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Beekse Bergen

Zwemmen afgeraden bij Beekse Bergen: poepbacteriën aangetroffen

Vandaag, 12.05 uur

Zwemmen in de recreatieplas van Speelland Beekse Bergen wordt afgeraden vanwege verhoogde concentraties poepbacteriën. De provincie Noord-Brabant waarschuwt voor een grote kans op maag- en darmklachten.

Bij een controle zijn intestinale enterococcen en E. coli in het water gevonden. Die bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren. Het negatieve zwemadvies is ingegaan op donderdag 30 juli.

Een zwemverbod is niet ingesteld. Bezoekers mogen dus nog steeds het meer in, maar doen dat op eigen risico. Speelland in Hilvarenbeek blijft gewoon open. Bij de plas worden gasten gewaarschuwd.

Waterkwaliteit
In het officiële advies worden de aangetroffen darmbacteriën en de slechte waterkwaliteit genoemd. Op de website van Beekse Bergen staat een andere verklaring. "Op dit moment is er een vorm van blauwalg geconstateerd in het water bij Speelland. Hierdoor is zwemmen op eigen risico."

Eigenaar Libéma wijst erop dat het attractiepark meer biedt dan alleen het zwemmeer. Zo zijn er verschillende losstaande waterattracties. Het negatieve zwemadvies blijft van kracht totdat uit metingen blijkt dat de kwaliteit van het water structureel is verbeterd. Voor het zwemwater bij Lake Resort, aan de andere kant van het meer, is geen waarschuwing afgegeven. 

Meer Beekse Bergen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be