Kermis

Natuurbrand bij Venray heeft ook gevolgen voor kermis: vuurwerkshow mag niet doorgaan

Een grote vuurwerkshow op de kermis in Venray is geschrapt vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. Bezoekers krijgen dinsdagavond 4 augustus in plaats daarvan een lasershow te zien. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het volksfeest duurt nog tot en met woensdag.

De lasershow, verzorgd vanaf het dak van Grand Café-Hotel Hulsman in het centrum, begint om 22.45 uur. Vooralsnog gaat de rest van het kermisprogramma gewoon door. Het besluit valt samen met een grote natuurbrand in de Boschhuizerbergen bij Oostrum, vlakbij Venray.

Daar staat ongeveer 100 hectare natuur in brand. Het vuur was rond het middaguur nog niet onder controle. Honderden brandweerlieden en twee blushelikopters van Defensie zijn ingezet. De hulpdiensten schaalden vandaag op naar GRIP-3, omdat de brand grote gevolgen heeft voor de omgeving.



Overlast

Door de lage luchtvochtigheid en veranderende wind kan het vuur zich verder uitbreiden. De gemeente verwacht dat de bluswerkzaamheden zeker tot woensdagochtend duren. In meerdere regio's is een NL-Alert verstuurd vanwege de rook. Mensen met rook- of geuroverlast krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. ■