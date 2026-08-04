Disneyland Paris

Hoogseizoen in Disneyland Paris: grote theatershow per direct gestopt

De meeste attractieparken vergroten het entertainmentaanbod in de drukke zomermaanden, maar Disneyland Paris doet deze week het tegenovergestelde. Een populaire theatershow is de komende weken niet te zien. Bezoekers die zich verheugd hadden op de voorstelling Together: A Pixar Musical Adventure komen bedrogen uit.

Het is momenteel volop hoogseizoen in het Disney-resort: augustus vormt traditiegetrouw één van de drukste periodes van het jaar. Toch is dat precies de periode dat de muzikale Pixar-show niet opgevoerd wordt. De productie in het Studio Theater, gelegen op World Premiere Plaza, ontbreekt tussen maandag 3 augustus en woensdag 30 september.

Vanaf donderdag 1 oktober zijn er weer voorstellingen. Het gebeurt regelmatig dat Disneyland Paris vaste waardes in het entertainmentaanbod enkele maanden van de kalender haalt. Dat heeft contractuele redenen: door steeds een nieuwe ploeg aan het werk te zetten, kan het management blijven werken met tijdelijke contracten in plaats van vaste contracten.



Pijnlijk

In dit geval is de timing bijzonder pijnlijk: juist nu Disneyland Paris op zijn drukst is, verdwijnt één van de grootste theatershows van het programma. Tijdens de zomervakantie bezoeken vele tienduizenden toeristen per dag het resort. Zij kunnen wel de hele zomer terecht bij The Lion King: Rhythms of the Pride Lands. Verder keerden Mickey and the Magician en Minnie's Dream Factory deze week terug na een wekenlange onderbreking.



Together: A Pixar Musical Adventure ging in 2023 in première. Het verhaal gaat over een jonge dirigent die per ongeluk bladmuziek kwijtraakt. Personages uit de vijf Pixar-animatiefilms Toy Story, Up, Finding Nemo, Monsters, Inc. en Coco schieten vervolgens te hulp. Op het podium verschijnt ook een achtkoppig live-orkest. ■