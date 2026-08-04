Disneyland Paris

Chef van peperduur Disney-restaurant vastgezet: Disneyland Paris blijft met zijn naam pronken

Disneyland Paris blijft de naam van een van huiselijk geweld verdachte sterrenchef gebruiken voor een peperduur restaurant, terwijl de kok in Parijs is vastgezet voor verhoor. Jean Imbert (45) belandde maandag in politiehechtenis. Drie voormalige partners hebben een klacht tegen hem ingediend.

Imbert is de man achter La Forêt Secrète par Jean Imbert, een exclusieve eetgelegenheid in het Disneyland Hotel. De officiële Disney-website staat nog altijd vol met zijn naam, gerechten en marketingteksten. Bezoekers betalen er 140 euro voor drie gangen of 200 euro voor vijf gangen, exclusief drankjes.

Disney spreekt nog steeds over een restaurant waar gasten een gastronomisch avontuur kunnen beleven, bedacht door Imbert. Ook wordt beloofd dat de chef-kok en het Disneyland Paris-team de grootste zorg besteden aan elk detail. De naamgever wordt sinds maandagochtend verhoord door de politie.



Kopstoot

Hij meldde zich na een oproep zelf op het bureau. De politiehechtenis volgt op meerdere aangiftes wegens huiselijk geweld. Eén van de betrokkenen is voormalig Miss Frankrijk Alexandra Rosenfeld. Zij verklaarde dat Imbert haar in 2013 tijdens opnames van een televisieprogramma een kopstoot gaf, waardoor haar neus brak. Rosenfeld heeft een röntgenfoto van de breuk naar buiten gebracht.



Voormalig actrice Lila Salet beschuldigt hem onder meer van fysiek geweld, psychische druk en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ze zegt dat hij haar tijdens een verblijf in Italië urenlang heeft vastgehouden. Ook zou Imbert midden in de nacht haar woning zijn binnengedrongen door een deur kapot te maken.



Context

Imbert bestrijdt de beschuldigingen. Hij erkende eerder dat hij Rosenfeld een kopstoot gaf, maar stelde dat bij haar relaas belangrijke context ontbreekt. In augustus 2025 kondigde de chef aan dat hij zich uit zijn zaken zou terugtrekken zolang justitie onderzoek deed.



Andere prestigieuze horecabedrijven namen inmiddels wel afstand. Imbert legde zijn werkzaamheden bij het luxueuze Hôtel Martinez in Cannes neer. Het Parijse vijfsterrenhotel Plaza Athénée zette hem in april 2026 aan de kant als chef-kok van het sterrenrestaurant. Hij bleef daar aanvankelijk nog wel aan als artistiek directeur.



Jeugdherinneringen

Disneyland Paris laat zijn naam ondertussen pontificaal op de gevel staan. De samenwerking begon in maart 2025 met een ronkend persbericht. Toenmalig Disneyland-directrice Natacha Rafalski noemde de creatieve durf van Imbert destijds "inspirerend". De chef sprak zelf over zijn bijzondere band met Disney en zijn jeugdherinneringen aan het attractiepark.



La Forêt Secrète is van woensdag tot en met zondag geopend voor het diner. Ook mensen zonder toegangsbewijs voor de Disney-parken of een overnachting in het hotel kunnen er eten. Voor een reservering vraagt Disney een aanbetaling van 50 euro per persoon. ■