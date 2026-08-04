Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Bizarre kortingsactie Slagharen: zeventien maanden toegang nu goedkoper dan één Efteling-kaartje

Attractiepark Slagharen doet nieuwe abonnementen voor een spotprijs van de hand. Op dit moment worden abonnementen verkocht die zeventien maanden geldig zijn: vanaf de aankoop tot en met januari 2028, inclusief gratis parkeren en tal van extra voordelen en kortingen. Ze kosten nu minder dan één dagticket voor de Efteling.

Het Overijsselse pretpark stunt wel vaker met de prijzen, maar zelden op deze schaal. Het gaat om de twee duurste abonnementsvormen: Goud en Platinum. De reguliere prijzen bedragen respectievelijk 97,90 euro en 117,90 euro per persoon. Slagharen geeft tijdelijk 50 procent korting. Daardoor kost Goud nog maar 48,95 euro, terwijl Platinum voor 58,95 euro over de toonbank gaat.

De Efteling hanteert momenteel een entreeprijs van 56 euro per dag. Voor 7 euro minder is het dus mogelijk om bijna anderhalf jaar lang onbeperkt Attractiepark Slagharen te bezoeken met een Goud-abonnement, op elke openingsdag. Wie zo'n pas aanschaft, krijgt ook 15 procent korting bij restaurants en winkels, 35 procent korting op geselecteerde overnachtingen, één gratis snackmenu en een exclusief souvenir.



Zusterparken

Slagharen zorgt daarnaast voor twee keer toegang tot zusterparken Movie Park Germany en Bobbejaanland, korting op verschillende pretparken en dierentuinen in Nederland en vijf voordelige vriendentickets, met 30 procent korting op de kassaprijs. Bij Platinum horen nog meer extraatjes, waaronder 20 procent korting op horeca en souvenirs.



De korting op overnachtingen stijgt voor Platinum-abonnees naar 40 procent. Verder kunnen zij één persoon eenmalig gratis meenemen, mogen opa's en oma's altijd kosteloos mee naar binnen en krijgen ze niet alleen drie keer toegang tot Movie Park en Bobbejaanland, maar ook één keer toegang tot een ander park binnen de groep. Vijf vriendentickets zijn voor Platinum-pashouders 50 procent goedkoper dan de kassaprijs.



Terugverdiend

Een regulier dagticket voor Slagharen kost dit jaar 37,90 euro. Na twee bezoeken heeft een Goud-abonnement zichzelf dus al terugverdiend. Overigens zijn de resterende twee abonnementen, Zilver en Brons, niet in prijs verlaagd. Zilver kost 79,90 euro, Brons 59,90 euro. ■