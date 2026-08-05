Disneyland Paris

Bijzonder archief van fanclub Disneyland Paris online: meer dan 1200 pagina's aan Disney-nostalgie

Goed nieuws voor fans van Disneyland Paris: een omvangrijk Nederlands­talig archief met ruim 1200 pagina's aan Disney-nostalgie is gratis online verschenen. Bezoekers kunnen alle 31 uitgaven van de voormalige fanclub Meet the Magic nu digitaal doorbladeren.

De club ontstond na een toevallige ontmoeting tussen de Vlaamse Disney-liefhebbers Ludo Reynaerts en Peter Goessens in de zomer van 1995. Zij vroegen het Brusselse promotiebureau van Disneyland Paris of er al een fanclub bestond. Het antwoord bevatte een opmerkelijke suggestie: "Misschien een ideetje...?"

Dat idee kreeg al snel serieuze vormen. De organisatie werd een Belgische vereniging zonder winstoogmerk en moest aan verschillende voorwaarden van Disney voldoen. Zo werden publicaties vooraf gecontroleerd. Van elke editie ging bovendien een exemplaar naar het promotieteam in Brussel, Disneyland Paris en de Walt Disney Archives in Californië.



Ruim zeshonderd leden

Het eerste clubblad verscheen op 12 april 1996, precies vier jaar na de opening van Disneyland Paris. De uitgave telde 24 pagina's en tien rubrieken. Daarna groeide Meet the Magic uit tot een fanclub met ruim zeshonderd leden uit België en Nederland. Nummer 29 was met 55 pagina's de dikste editie.



De vereniging beperkte zich niet tot tijdschriften. Leden bezochten gezamenlijk Disneyland Paris, kregen toegang tot filmpremières en ontmoetten elkaar tijdens Disney-ruilbeurzen. Voor de eerste zogeheten Magical Meeting reisden in februari 1997 tweehonderd deelnemers naar het Franse attractiepark.



Zwaar weer

In 2001 kwam de club in zwaar weer terecht. Nieuwe inschrijvingen liepen terug, terwijl informatie steeds sneller via internet beschikbaar kwam. Tegelijkertijd stegen de drukkosten en verliep de samenwerking met Disneyland Paris moeizamer. Een gepland verjaardagsfeest moest worden afgeblazen nadat slechts vijftien van de ruim zeshonderd leden zich hadden aangemeld.



Het dertigste en laatste reguliere clubblad kwam eind april 2002 uit. Enkele maanden later volgde nog een speciale editie over tien jaar Disneyland Paris. Daarmee bestaat de verzameling uit dertig genummerde uitgaven en één themanummer. Gedrukte exemplaren zijn niet meer verkrijgbaar.



Walt Disney Studios Park

Op meetthemagic.be staan nu alle covers, inhoudsoverzichten en digitale tijdschriften. De artikelen gaan onder meer over attracties, evenementen en de bouw en opening van het Walt Disney Studios Park. De website bevat ook informatie over de geschiedenis van de vereniging en de banden tussen Disney en België.



Na het einde van het tijdschrift organiseerde Meet the Magic nog enkele evenementen. De zesde en laatste ruilbeurs vond plaats op 29 februari 2004. Plannen voor een herstart van de fanclub kwamen daarna niet van de grond. ■