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Familiepark Drievliet

Drievliet hakt knoop door over nostalgische Jungle Show: doek valt definitief

Vandaag, 16.29 uurBeeld: DLRP-Magic - Theme Park Magic

FOTO'S De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het Haagse familiepretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling tot nader order niet meer op te voeren. Nu heeft het management een knoop doorgehakt over de toekomst van de klassieke attractie: de Jungle Show keert niet meer terug.

Daarmee verdwijnt een stukje nostalgie. "In het kader van de continue investeringen in ons park is het ook goed om afscheid te nemen van het oude, zodat we ruimte krijgen voor nieuwe investeringen en projecten", vertelt een woordvoerder aan Looopings.

De beslissing werd niet over één nacht ijs genomen. Vorig jaar besloot Drievliet de Jungle Show al tot nader order gesloten te houden, omdat de techniek achter de animatronicvoorstelling sterk verouderd was. "De afgelopen maanden hebben we verschillende brainstormsessies gehouden om naar de toekomst van deze show te kijken", geeft de voorlichter aan.

Complexer dan gedacht
"Wat we ook doen, de show moet op een moderne en betrouwbare manier kunnen terugkeren." Dat bleek complexer dan gedacht. "Zowel op het gebied van techniek als qua budget, als we kijken naar wat onze gasten van een nieuwe show mogen verwachten." Om die reden is de Jungle Show nu echt verleden tijd.

Drievliet kiest er voorlopig voor om te investeren in projecten met meer impact, zoals een nieuwe werkplaats voor de technische dienst. "We kunnen het park pas echt verder verbeteren als ook onze backstagefaciliteiten op orde zijn", luidt de uitleg. De voormalige locatie van de Jungle Show wordt getransformeerd tot werkplaats.

Onlosmakelijk verbonden
"Daarmee krijgt onze technische dienst meer ruimte en betere middelen om het park optimaal te onderhouden en verder te ontwikkelen." De woordvoerder geeft toe dat de Jungle Show decennialang een "geliefde klassieker" was. "De show is al sinds 1991 onlosmakelijk verbonden met ons familiepark."

In het overdekte Jungletheater volgden bezoekers het verhaal van een deftige ooievaar met zangambities. Op weg naar het Haagse stadhuis belandde hij per ongeluk in de jungle, waar hij terechtkwam tussen zingende en bewegende dieren, bloemen en een pratende boom. De kleurrijke bewoners - met perslucht aangedreven figuren - brachten het avontuur tot leven.

Eerbetoon
Eén van de herkenbaarste onderdelen was het liedje 1, 2, Drievliet Jungle Show. Dat nummer kreeg vorig jaar nog een modern eerbetoon met de komst van de 1, 2, Drievliet Dans, die sindsdien veelvuldig gebruikt wordt in shows.

De 35 jaar oude decors gaan niet verloren, belooft Drievliet. "De Jungle Show wordt zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen." Er wordt in ieder geval niets weggegooid. "We onderzoeken hoe onderdelen van de show in de toekomst een nieuwe plek kunnen krijgen binnen Drievliet. Zodra we daar meer over kunnen vertellen, laten we dat uiteraard weten." 





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