Legoland Deutschland Resort

Belg probeert voor 1000 euro aan Lego te stelen in Legoland

Een 48-jarige Belg is betrapt toen hij voor ongeveer 1000 euro aan speelgoed probeerde te stelen bij Legoland Deutschland. De man sloeg vorige week woensdag toe in een winkel aan de Legolandallee in Günzburg.

Daar bevindt zich de Duitse Legoland-vestiging. Medewerkers van het attractiepark kregen de verdachte in de gaten en droegen hem over aan de politie.

De Belg heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Duitsland. Daarom moest hij in opdracht van het Openbaar Ministerie een borgsom betalen, waarna hij het politiebureau mocht verlaten.



Grootste Lego-winkel

Legoland Deutschland huisvest sinds dit jaar de grootste Lego-winkel van Duitsland. De vernieuwde zaak is 849 vierkante meter groot. Er liggen meer dan negenhonderd Lego-bouwsets en ruim vijfhonderd andere artikelen in de schappen. ■