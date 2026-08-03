Museumpark Archeon

Dieren aan kettingen en roofvogelshows: politieke vragen over Archeon

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente onderzoek doet naar mogelijk dierenleed in Museumpark Archeon. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over dieren aan kettingen, een roofvogelshow en de verkoop van nertsenvellen tijdens de Midzomer Fair.

Het evenement vond op zaterdag 4 en zondag 5 juli plaats in het Alphense themapark. Bezoekers benaderden de lokale fractie van de Partij voor de Dieren na afloop met klachten over het dierenwelzijn. In de brief aan het college van burgemeester en wethouders wordt harde taal gebruikt.

"Tijdens deze fair worden ook dieren gebruikt ter vermaak van mensen, op een manier die helaas niets aan de verbeelding over laat", schrijft fractievoorzitter Stef Strik. "Er worden volop dieren aan kettingen gehouden, runderen en honden, roofvogelshows gegeven en zelfs nertsenvellen te koop aangeboden."



Vergunningen

De partij wil weten of het gemeentebestuur op de hoogte is van de activiteiten. Ook vraagt Strik of Archeon de benodigde vergunningen bezit voor het houden van dieren en het geven van shows. Daarbij verwijst hij naar de Omgevingswet. Verder moet de gemeente uitleggen hoe zij haar zorgplicht voor dieren uitvoert en optreedt wanneer dierenleed wordt vastgesteld.



De fractie wil ook dat de activiteiten van Archeon worden getoetst aan de gemeentelijke Beleidsnota Dierenwelzijn Alphen aan den Rijn 2020-2030. Archeon herkent zich in ieder geval niet in de beschuldigingen. Het themapark weerspreekt dat dieren slecht worden behandeld: men zegt juist veel aandacht te besteden aan natuur en dierenverzorging.



Egelopvang

Als voorbeeld noemt het management de egelopvang in het park. Archeon nodigt de politicus uit om zelf te komen kijken. De antwoorden op de vragen laten nog enige tijd op zich wachten. Vanwege het zomerreces heeft de gemeente de gebruikelijke beantwoordingstermijn van dertig dagen verlengd, tot uiterlijk 16 september. ■