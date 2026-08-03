Kermis

Vijf jongeren uit kermisattractie geslingerd: politie onderzoekt de zaak

Vijf jonge bezoekers zijn in Spanje uit een draaiende kermisattractie geslingerd. De drie vrouwen en twee mannen, tussen de 20 en 24 jaar oud, liepen lichte verwondingen op. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 augustus tijdens een dorpsfeest in de Noord-Spaanse regio Asturië.

Rond 02.20 uur kwamen bij de meldkamer meerdere telefoontjes binnen over bezoekers die uit Turbo Maxx waren gevallen, een attractie van het type tagada. Dat is een cirkelvormige bank die ronddraait en op en neer hupst, zonder veiligheidsbeugels. In de volksmond staat het concept bekend als La Olla.

Alle slachtoffers hadden kneuzingen. Drie van hen zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht, de andere twee konden ter plaatse worden behandeld. Zondagochtend mochten de drie ziekenhuispatiënten weer naar huis.



Onderzoek

Naar de precieze toedracht doet de politie nog onderzoek. Volgens een getuige was mogelijk een onderdeel van de zitplaatsen losgeraakt. Daardoor zou een gedeelte naar achteren zijn geklapt. De benodigde vergunningen waren in ieder geval in orde, zo bevestigt de gemeente. ■