Efteling

Video: rookmachine slaat op hol tijdens Efteling-show

VIDEO Een op hol geslagen rookmachine heeft voor consternatie gezorgd in het Sprookjesbos van de Efteling. In het Openluchttheater wordt deze zomer meermaals per dag de komische poppenshow Een Culinaire Avond met Wolf opgevoerd. Tijdens één van de voorstellingen ging de aandacht vanavond vooral uit naar de gigantische hoeveelheid rook.

De machine wordt gebruikt voor subtiele effecten in de show, maar door een foutje ging het apparaat plotseling niet meer uit. Al snel stond het volledige podium vol rook. Door een overkapping in de vorm van een tentdoek kon de rook niet gemakkelijk weg, wat het probleem verergerde.

De acteur die de rol van Wolf voor zijn rekening nam deed meerdere pogingen om het mankement op te lossen, maar dat had meer voeten in de aarde dan verwacht. Dat leidde tot hilariteit onder het publiek. Na wat improviseren kon het verhaal, waarin de presentator zijn kant van het sprookje De Wolf en de Zeven Geitjes uit de doeken doet, uiteindelijk wel afgemaakt worden.