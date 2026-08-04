Familiepark Drievliet

RollerCoaster Tycoon in Drievliet: Haags pretpark draait herkenbare muziek

VIDEO Wie vroeger veel RollerCoaster Tycoon heeft gespeeld, zal nieuwe muziek in Drievliet waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Het Haagse attractiepark draait sinds kort de originele draaimolensoundtrack uit het iconische pretparkspel. Bezoekers kunnen de herkenbare melodieën voorbij horen komen tijdens een rondje in de nostalgische Carrousel.

Bij de ruim honderd jaar oude attractie draait een mix van 28 verschillende deuntjes. Twee daarvan zijn afkomstig uit RollerCoaster Tycoon. Een bewuste keuze, vertelt marketingmanager Danny van der Weel, die zelf ook opgroeide met de populaire game. Hij ziet de aanpassing dan ook als "een klein eerbetoon aan Chris Sawyer", de grote man achter de originele Tycoon-spellen.

"Chris Sawyer heeft met RollerCoaster Tycoon miljoenen mensen kennis laten maken met pretparken en achtbanen", aldus Van der Weel. "Voor een hele generatie was dat de eerste stap naar een levenslange passie voor deze branche. Ook voor mij. Zonder RollerCoaster Tycoon was ik waarschijnlijk nooit terechtgekomen waar ik nu sta."



Geen idee

Een onmisbaar onderdeel van die herinnering is de muziek, zegt de manager. "Juist daarom vind ik het zo bijzonder dat deze iconische muziek nu ook in Drievliet te horen is." Van der Weel realiseert zich dat het overgrote deel van het publiek geen idee zal hebben waar de melodieën vandaan komen.



"En dat is helemaal niet erg. Maar voor die ene bezoeker die ze wél herkent, roept het direct datzelfde gevoel van verwondering en nostalgie op." De opnames uit het spel stammen uit 1976. Destijds werd een orgel gebruikt dat jarenlang bekend stond als de Bressingham Voigt, dat te vinden was in het Engelse Bressingham Steam Museum.



Nederlander

Tegenwoordig is dit orgel in het bezit van een Nederlander, Herman Riddering uit het Groningse Garmerwolde. Hij was enkele jaren geleden nog verantwoordelijk voor nieuwe draaiorgelmuziek bedoeld voor OpenRCT2, een door fans gemaakte opensourceversie van RollerCoaster Tycoon 2. Het orgel in Drievliet is slechts decoratief: de soundtrack komt uit speakers. ■