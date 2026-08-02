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Efteling

Dit wordt de nieuwe Efteling-attractie Ravenring: testopstelling op fabrieksterrein

Vandaag, 13.28 uurBeeld: Sjaak van Horne

De nieuwe Efteling-attractie Ravenring wordt in elkaar gezet. Niet in het Kaatsheuvelse sprookjespark, maar op een bedrijventerrein in Limburg. Daar werkt de bekende attractiebouwer Vekoma aan een testopstelling van de nieuwe thrillride, die komende winter open moet gaan naast de showarena van Raveleijn.

Het gaat om een volledig nieuw attractietype van Vekoma. Per rit nemen 36 waaghalzen plaats in achttien gevleugelde voertuigen, die met 40 kilometer per uur zullen rondcirkelen en opstijgen. De hangende gondels bevatten een hendel waarmee passagiers bepalen hoe schuin ze vliegen, tot zo'n 5 meter hoogte.

De Efteling wil met de toevoeging een oudere doelgroep aanspreken. Het achtergrondverhaal gaat over een vliegritueel. De naam Ravenring verwijst naar de bruine ring met hoogteverschillen die het middelpunt van de constructie vormt. Dankzij een foto van het fabrieksterrein, genomen vanaf de openbare weg, weten we hoe dat onderdeel eruit komt te zien.

December
De armen en de decorstukken ontbreken op dit moment nog. Voor Ravenring is nog geen openingsdatum bekend, maar de Efteling heeft eerder aangegeven dat het themagebied rond Raveleijn, met zowel de interactieve thrillride als een volledig nieuwe show, in december dit jaar af moet zijn.

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