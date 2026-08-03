Efteling

Efteling gaat zelfrijdende pendelbus inzetten voor bezoekers

FOTO'S Bezoekers van de Efteling kunnen vanaf deze maand gebruikmaken van een speciale zelfrijdende pendelbus. Die rijdt binnenkort 's ochtends en 's avonds tussen de hoofdingang van het attractiepark, het Efteling Wonder Hotel, de vakantieparken Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land en Villa Pardoes.

Het gaat om een proef, waarbij voor de veiligheid nog wel een chauffeur aan boord zit. Als het experiment een succes is, kan de bus later ook volledig autonoom gaan rijden. Momenteel rijdt de bus al zonder passagiers. Op woensdag 12 augustus gaat de pilot een volgende fase in. Dan mogen mensen daadwerkelijk meerijden.

Er wordt voorlopig gereden tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 16.30 en 19.00 uur. De precieze vertrektijden worden al aangegeven op bordjes bij de vijf verschillende haltes. De lijnbus - lijn 7 van vervoersmaatschappij Arriva - moet de eigen pendeldienst van de Efteling gaan vervangen.



Droomvlucht-thema

Het gaat om een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, Arriva en het sprookjespark. Eerder werd de zelfrijdende bus al gebruikt bij een proef rond Rotterdam Airport, toen als lijn 533. Voor de gelegenheid kreeg het voertuig een nieuw uiterlijk, in Droomvlucht-thema.



Over het project wordt al jaren gesproken. Efteling-directeur Fons Jurgens kondigde de plannen al aan in 2022. Toen gaf hij aan dat hij "zeer teleurgesteld" zou zijn als er niet binnen een paar jaar een pilot zou starten. De Efteling werkt ook voor een ander initiatief intensief samen met Arriva: op het terrein wordt een busremise voor tientallen elektrische bussen gerealiseerd.







































