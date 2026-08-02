Phantasialand

Sugardaddy's gezocht in Phantasialand: merkwaardige reclame boven Duits pretpark

FOTO'S Bezoekers van het Duitse pretpark Phantasialand zijn dit weekend geconfronteerd met een controversiële reclame. Boven het attractiepark in Brühl was zaterdag een vliegtuigje zichtbaar met een spandoek erachter. Daarop werd een erotisch datingplatform gepromoot.

Het ging om reclame voor Mysugardaddy.de, waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden als sugardaddy of sugarbabe. De website brengt naar eigen zeggen succesvolle, financieel onafhankelijke mannen in contact met jongere vrouwen die willen kennismaken met een luxe levensstijl.

De zwarte banner met de spraakmakende domeinnaam was vanuit verschillende delen van Phantasialand goed te herkennen. Zo vloog het toestel onder meer langs het themagebied Berlin, waar op dat moment duizenden gezinnen rondliepen. Dat leverde een opvallend contrast op.



Efteling

Het attractiepark zal vooraf niet op de hoogte zijn geweest van de actie. Voor reclame in het luchtruim boven de omgeving is medewerking van Phantasialand niet nodig. Men hanteerde een beproefde tactiek: eerder deed de erotische datingsite Novamora iets vergelijkbaars boven de Efteling.







