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Kermis

Kermisexploitanten reizen voor niets naar Spaanse exclave: kermis afgelast vanwege migrantencrisis

Gisteren, 23.59 uur

FOTO'S De grote kermis in de Spaanse exclave Ceuta is op het laatste moment afgelast vanwege een uitzonderlijke migratiecrisis. Exploitanten die met hun attracties vanuit Zuid-Spanje naar Noord-Afrika zijn gereisd, blijven achter met lege handen.

Het evenement zou plaatsvinden van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 augustus. De gemeente trok vrijdag de stekker uit de Feria de Ceuta, onderdeel van de jaarlijkse feesten ter ere van een beschermheilige. Er zouden tientallen attracties te vinden zijn, die al opgebouwd waren.

Toch vindt de lokale overheid het onverantwoord om duizenden bezoekers samen te brengen. Politie, hulpdiensten en andere publieke voorzieningen zijn nodig voor de bestrijding van de crisis. Ceuta kreeg in enkele dagen te maken met de komst van naar schatting 50.000 tot 60.000 migranten uit Marokko.

Europese Unie
Zij bereikten de stad zwemmend, per boot of via de grenshekken. Ceuta is Spaans grondgebied aan de Noord-Afrikaanse kust en vormt daardoor een toegangspoort tot de Europese Unie. De massale toestroom bracht de stad met ongeveer 84.000 inwoners grotendeels tot stilstand.

Opvanglocaties raakten vol en winkels en horecazaken sloten hun deuren. Bij de overtocht kwamen tientallen mensen om het leven. Het merendeel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. De gemeente liet ondernemers weten dat er onvoldoende garanties zijn voor een veilig verloop van het evenement.

Financiële tegenvaller
Voor kermisexploitanten betekent de afgelasting een forse financiële tegenvaller. Velen kwamen per veerboot vanuit Córdoba en andere delen van Andalusië. De kosten voor vervoer, opbouw en verblijf kunnen zij niet terugverdienen.



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