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Plopsaland Ardennes

Onverwachte comeback: deze oude mascotte heeft zich al bijna tien jaar niet laten zien in dit pretpark

Vandaag, 14.39 uur

Een oude bekende laat zich onverwachts zien in Plopsaland Ardennes deze zomer. De voormalige mascotte Koning Plopsa keert na bijna tien jaar terug naar het Waalse Plopsa-pretpark. Aanleiding is het twintigjarig jubileum: het is twee decennia geleden dat het attractiepark bij de Watervallen van Coo werd overgenomen door de Plopsa Group.

Om die reden wordt er twintig dagen lang feest gevierd met extra entertainment, van zaterdag 1 tot en met donderdag 20 augustus. De aanwezigheid van de vrolijke oranje televisie vormt één van de hoogtepunten. Men spreekt over "een unieke ontmoeting".

Verder ontvangt iedere bezoeker een feestelijk aandenken, zolang de voorraad strekt: een Maya-diadeem of een Bumba-hoedje. Daarnaast zijn er extra festiviteiten op drie Feestelijke Donderdagen: 6, 13 en 20 augustus. Dan zorgt men ook voor een fanfare, een dansoptreden, een parade en een slotshow.

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