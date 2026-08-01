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Efteling

Nieuwe Efteling-designerbag staat in het teken van Efteling Grand Hotel: 95 euro

Vandaag, 11.36 uur

FOTO'S Voor 95 euro kunnen bezoekers van de Efteling een nieuwe designerbag mee naar huis nemen. Het speciale souvenirtje staat in het teken van het Efteling Grand Hotel: de gevel van het hotelgebouw diende als inspiratie voor het ontwerp. De crossbodytas is vanaf vandaag verkrijgbaar bij de hotelwinkels Sens en Arcadeau.

Die datum is niet toevallig: vandaag bestaat het Efteling Grand Hotel precies één jaar. "Het allereerste jubileum willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan", zegt assortimentsmanager Marlinda Steehouwer. "Daarom ontwikkelden we een designerbag waarin de iconische gevel van het hotel de hoofdrol speelt."

Voor het ontwerp werd hetzelfde kleurenpalet als het hotel gebruikt. Verschillende details zijn in reliëf aangebracht en de Magische Pendule op de tas kan echt draaien. Verder is er een goudkleurig plaatje met het hotellogo. De binnenkant werd voorzien van een voering met een patroon.

Raveleijn
Het item is 20 centimeter hoog, 14,5 centimeter breed en 10,5 centimeter diep. De Efteling spreekt zelf ook over een verzamelitem, een "collectable bag". Geïnteresseerden hoeven niet te haasten: er is géén sprake van een gelimiteerde oplage. De tas blijft dus in het assortiment. Bovendien komen er later meer varianten bij, waaronder van Raveleijn.





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