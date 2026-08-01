Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp wordt openluchtbioscoop: film kijken tussen gelada's en flamingo's

Diergaarde Blijdorp verandert op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in een openluchtbioscoop. Bezoekers kunnen tussen de gelada's en flamingo's kijken naar The Lion King of de Rotterdamse film De Marathon.

De Rotterdamse dierentuin organiseert Movie at the Zoo samen met Pathé Schouwburgplein. De samenwerking valt samen met het dertigjarig bestaan van de bioscoop aan het Schouwburgplein.

Op vrijdagavond draait de Engelstalige versie van The Lion King uit 2019, met Nederlandse ondertiteling. De film gaat over leeuwenwelp Simba, die zijn vader Mufasa moet opvolgen. Zijn oom Scar heeft andere plannen.



De Marathon

Een dag later staat De Marathon (2012) op het programma. In deze film besluiten vier Rotterdamse garagehouders mee te doen aan de marathon van Rotterdam. Met sponsorgeld hopen ze hun noodlijdende garage te redden.



Bezoekers luisteren via een koptelefoon naar het filmgeluid. Zo moeten de dieren en omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. Een ticket kost 13,50 euro. Een stoel en de koptelefoon zijn bij de prijs inbegrepen. Op het terrein worden ook snacks verkocht.



Fiets

Alleen de stadsingang van Blijdorp aan de Van Aerssenlaan 47 is tijdens de filmavonden geopend. De organisatie adviseert bezoekers om met de fiets te komen. Er komen extra plekken om fietsen te stallen.