Europa-Park Resort

Europa-Park opent attractie na sluitingstijd voor piratendiner van 155 euro

FOTO'S Europa-Park lanceert een avondvullende restaurantbeleving waarbij bezoekers dineren en naar live-entertainment kijken in de wereld van Piraten in Batavia. Het arrangement kost 155 euro per volwassene. Kinderen van 6 tot en met 14 jaar betalen 105 euro.

De avond begint met een aperitief tijdens een exclusieve vaartocht door de bootjesdarkride. Daarna krijgen deelnemers een amuse en een viergangendiner in restaurant Bamboe Baai, dat vanuit de attractie zichtbaar is. Tussen de gerechten door wordt het verhaal rond piraat Bartholomeus van Robbemond voortgezet.

Acteurs, luchtacrobaten en andere artiesten verzorgen optredens. Ook is speciaal voor het programma muziek gecomponeerd. Men belooft bovendien een verrassende wending, maar verklapt nog niet wat die inhoudt. Europa-Park noemt het concept een "immersive dinner experience".



Zalm

Het standaardmenu bestaat onder meer uit een glasnoedelsalade met zalm, Thaise kokossoep met garnaal en Indiase biryani met kip. Als dessert wordt ananas met pandan, honing en pistache geserveerd. Er zijn aparte vegetarische gerechten en een kindermenu beschikbaar.



De prijs is inclusief het eten, drankjes tot het einde van het evenement, de vaartocht en de show. Deelnemers mogen vanaf 17.00 uur het park in. Het avondprogramma duurt van 19.30 tot 23.00 uur. De eerste editie vindt plaats op vrijdag 23 oktober 2026. Daarna staan nog zeven avonden gepland tussen vrijdag 30 oktober en donderdag 7 januari.



Grote brand

Piraten in Batavia staat in het Nederlandse themagebied van het grootste attractiepark van Duitsland. De oorspronkelijke darkride uit 1987 ging verloren bij een grote brand in 2018. In 2020 opende een volledig herbouwde versie. De 500 meter lange waterattractie draait om de zoektocht van Van Robbemond en otter Jopie naar een magische dolk.











