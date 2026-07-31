Mirapolis

Plan voor Dragon Ball-trekpleister bij Parijs: Saoedi's azen op verlaten pretpark

Een verlaten pretpark in Frankrijk wordt mogelijk omgetoverd een nieuw themapark rond Dragon Ball, gefinancierd door investeerders uit Saoedi-Arabië. De Franse regering praat al maanden over het megaproject bij Parijs. De investering kan meer dan 1 miljard euro bedragen.

De plannen draaien om het voormalige attractiepark Mirapolis in Courdimanche, nabij Cergy. Dat ligt ongeveer 35 kilometer ten noordwesten van de Franse hoofdstad. De Saoedische investeerders zouden het terrein willen overnemen.

Bij de gesprekken is Qiddiya Investment Company betrokken. Dat is een dochterbedrijf van het Saoedische staatsfonds PIF. Qiddiya exploiteert bij Riyad al een groot entertainmentcomplex, met onder meer een Six Flags-park, een Formule 1-circuit en een afzonderlijk themapark rond de Japanse mangaserie Dragon Ball.



Openingsdatum

In Frankrijk wordt een kleinere versie van dat Dragon Ball-park overwogen. Hoe het pretpark er precies uit moet zien, is niet bekend. Ook over het aantal attracties, de omvang en een mogelijke openingsdatum bestaat nog geen duidelijkheid.



Het dossier wordt rechtstreeks aangestuurd vanuit het Élysée, de ambtswoning van de Franse president. Eind juli vond een overleg plaats met verschillende ministeries, vervoersorganisaties en netbeheerder RTE. Daarbij kwamen onder meer de bereikbaarheid, energievoorziening, grondverwerving en leiding van het project aan bod.



Tegenvallende bezoekersaantallen

Mirapolis opende in 1987 als een pretpark rond Franse literatuur en cultuur. Blikvanger was een 35 meter hoog beeld van het personage Gargantua. Het park kampte met financiële problemen en tegenvallende bezoekersaantallen. Na vier seizoenen gingen de poorten in 1991 definitief dicht. Een groot deel van het complex werd later gesloopt.



Een definitief akkoord is nog niet aangekondigd. De officiële bekendmaking zou mogelijk samenvallen met een toekomstig bezoek van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan Frankrijk, maar daarvoor is geen datum vastgesteld.



Vegeta

Dragon Ball Z is een Japanse animatieserie rond krijger Son Goku, die ontdekt dat hij behoort tot het buitenaardse Saiyan-volk. Samen met onder anderen zijn zoon Gohan en voormalig tegenstander Vegeta verdedigt hij de aarde tegen steeds sterkere vijanden.



