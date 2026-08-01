Efteling

Efteling brengt merchandise uit van nieuwe zomeract: The Big Bad Wolf Band

FOTO'S De populaire Big Bad Wolf Band in de Efteling heeft nu ook eigen merchandise. Bezoekers van het Kaatsheuvelse attractiepark kunnen in juli en augustus kijken naar een nieuwe act onder de grote tent van het Efteling Zomerfestival, met een krachtige leadzangeres en een driekoppige "biggetjesband".

Er worden verschillende zangeressen ingezet, afkomstig uit de entertainmentpoule van de Efteling. Zo krijgen talenten de kans om een heel andere kant van zichzelf te laten zien dan in de reguliere parkvoorstellingen. De nieuwkomer bleek direct populair: in enkele weken tijd heeft de rockshow een trouwe schare fans opgebouwd.

Zij kunnen zich vanaf nu ook hullen in officiële merchandise. Op het Efteling Zomerfestival worden vanaf deze week T-shirts verkocht van The Big Bad Wolf Band, in het rood. Op de borst prijkt een gele cirkel met een wit logo, op de achterzijde is het logo - met de tekst "Big Bad Wolf" - in het groot uitgevoerd.



Zomervaandels

Het souvenir kost 30 euro. Eerder werden op het Zomerfestival al andere nieuwe kledingstukken geïntroduceerd, waaronder shirts met één van de zomervaandels uit het park. Het festivalterrein, waar vier verschillende shows worden opgevoerd, is nog dagelijks toegankelijk tot en met zondag 30 augustus.



















