Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Schietkraam op de kermis niet zonder risico: scherf raakt voorbijganger in gezicht

Vandaag, 11.50 uur

Een voorbijganger is bij een schietkraam op de kermis in Düsseldorf door een scherf in het gezicht geraakt. Het projectiel kwam vrij nadat er een schot was gelost. De Duitse politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

Ook is nog onduidelijk wie het schot loste. Na het incident werd aangifte gedaan. Het ongeluk gebeurde op de drukbezochte Rheinkirmes, die tot afgelopen week plaatsvond. Het volksfeest, met meer dan driehonderd kermisexploitanten, trekt jaarlijks zo'n vier miljoen bezoekers.

De politie kreeg ook een melding over een voorval bij de Break Dance. Een moeder stelt dat haar 11-jarige dochter niet goed vastzat toen de rit begon. Het meisje zou rugletsel hebben opgelopen. De exploitant spreekt dat tegen. Hij zegt dat de veiligheidsbeugel gesloten was. Ook hier is aangifte gedaan.

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be