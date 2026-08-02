Kermis

Schietkraam op de kermis niet zonder risico: scherf raakt voorbijganger in gezicht

Een voorbijganger is bij een schietkraam op de kermis in Düsseldorf door een scherf in het gezicht geraakt. Het projectiel kwam vrij nadat er een schot was gelost. De Duitse politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

Ook is nog onduidelijk wie het schot loste. Na het incident werd aangifte gedaan. Het ongeluk gebeurde op de drukbezochte Rheinkirmes, die tot afgelopen week plaatsvond. Het volksfeest, met meer dan driehonderd kermisexploitanten, trekt jaarlijks zo'n vier miljoen bezoekers.

De politie kreeg ook een melding over een voorval bij de Break Dance. Een moeder stelt dat haar 11-jarige dochter niet goed vastzat toen de rit begon. Het meisje zou rugletsel hebben opgelopen. De exploitant spreekt dat tegen. Hij zegt dat de veiligheidsbeugel gesloten was. Ook hier is aangifte gedaan.



