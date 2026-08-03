Hossoland

Efteling, maar dan in Polen: pretpark opent eigen sprookjesbos met veertien taferelen

FOTO'S Een Pools attractiepark heeft een eigen sprookjesbos geopend, met veertien scènes rond bekende verhalen. Bezoekers van Hossoland wandelen voortaan langs beelden van onder meer Assepoester, Pinokkio en Sneeuwwitje. De nieuwe zone heet Magic Forest.

Langs een wandelroute staan figuren en decors die verwijzen naar klassieke Europese vertellingen, waaronder sprookjes van de gebroeders Grimm en Hans Christian Andersen. Alle sculpturen zijn ter plaatse gemaakt door beeldhouwers van het park.

Achtbanen en andere attracties ontbreken in het bos. Hossoland presenteert het gebied nadrukkelijk als een rustige tegenhanger van de drukkere parkdelen. Tussen de bomen zijn bankjes geplaatst. De natuurlijke schaduw moet op warme dagen voor verkoeling zorgen.



Flight Motors

Magic Forest vormt de belangrijkste toevoeging van Hossoland in 2026. Eerder dit seizoen openden drie kleinere attracties die eigenlijk vorig jaar al af hadden moeten zijn, waaronder de carrousel Flight Motors. Het pretpark is gevestigd in Brojce, in de Noordwest-Poolse regio West-Pommeren.



De trekpleister werd officieel geopend in juni 2025. Twee maanden later volgde een onverwachte sluiting, terwijl justitie onderzoek deed naar het ontbreken van een exploitatievergunning. Het park hervatte de activiteiten in september, nadat de benodigde vergunning alsnog was afgegeven.















































