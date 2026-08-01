Erlebnispark Tripsdrill

Achtbaan blijft slachtoffers maken: weer ooievaar doodgereden

Een achtbaan in een Duits pretpark heeft voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd een ooievaar gedood. De jonge vogel werd geraakt door een trein en bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde vorige week woensdag bij de hangende achtbaan Hals-über-Kopf in Erlebnispark Tripsdrill.

Een bezoeker zag hoe de ooievaar ongeveer dertig seconden vóór de botsing op de baan landde. Het dier stond daar nog rustig toen de achtbaantrein naderde. De vogel merkte het gevaar kennelijk te laat op en kon niet meer wegkomen. Na de klap lag de bebloede ooievaar op de grond. Vliegen lukte niet meer.

Medewerkers van Tripsdrill waren direct ter plaatse om het zwaargewonde dier te helpen, maar dat mocht niet baten. De ooievaar overleed aan zijn verwondingen. Een woordvoerster zegt het incident te betreuren. In april 2025 kwam bij dezelfde rollercoaster ook al een ooievaar om het leven. De vogel botste destijds tijdens het vliegen tegen een trein.



Nesten

In en rond Tripsdrill broeden jaarlijks ongeveer 25 tot 30 ooievaarsparen. De beschermde vogels proberen geregeld nesten te bouwen op attracties. Medewerkers controleren achtbanen en andere installaties daarom dagelijks tijdens het broedseizoen. Beginnende nesten op onveilige plekken worden verwijderd.



Dierenrechtenorganisatie Peta eiste dit voorjaar nog dat een achtbaan zou worden stilgelegd nadat een ooievaar op een looping was gezien. De organisatie vindt dat Tripsdrill te weinig doet om de dieren te beschermen. Het park werkt nu met autoriteiten aan een plan om nieuwe botsingen te voorkomen. Wat de maatregelen precies gaan inhouden, is nog niet bekend.



