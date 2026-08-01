Refuge La Tanière

Dierenpark onder vuur: onderzoeken naar mishandeling, verdwenen dieren en dubieuze geldstromen

FOTO'S Een Frans dierenpark wordt onderzocht vanwege mogelijke dierenmishandeling, illegale handel en de verdwijning van honderden dieren. Het gaat om La Tanière, een opvangcentrum bij Chartres in de regio Centre-Val de Loire. De locatie ontvangt jaarlijks zo'n 135.000 bezoekers.

La Tanière presenteert zich niet als reguliere dierentuin. De organisatie vangt onder meer afgestane dieren en in beslag genomen wilde dieren op. Bezoekers betalen 23,90 euro voor een entreekaartje. Ook zijn er betaalde arrangementen, waaronder een vip-bezoek van 450 euro. De Franse krant Libération bericht over drie strafrechtelijke procedures en één onderzoek rond het park.

Dertig agenten en medewerkers van de Franse milieudienst doorzochten het terrein op 13 januari. Ze namen documenten mee en kopieerden gegevens van verschillende telefoons. De inval volgde op een aangifte van dierenorganisatie Graal. Die verloor naar eigen zeggen het spoor van 250 voormalige proefdieren die in 2018 aan La Tanière waren toevertrouwd.



Verwaarlozing

De organisatie beschuldigt het opvangcentrum onder meer van ernstige mishandeling, wreedheid en verwaarlozing. Ook het lot van honderden ezels wordt onderzocht. Een Israëlische organisatie liet vanaf 2022 in totaal 368 dieren naar Europa overbrengen. La Tanière zou geschikte opvangplekken regelen. Vier jaar later waren bijna 140 ezels onvindbaar, blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat Libération inzag.



De Franse politie onderzoekt of dieren illegaal zijn doorverkocht. Oprichter Patrick Violas stelt dat de ezels bij particulieren en organisaties zijn geplaatst. De Israëlische organisatie heeft aangifte gedaan wegens misbruik van vertrouwen en mishandeling door een professional. Daarnaast loopt een civiele procedure over vijf ezels die nog bij La Tanière zouden verblijven.











Wallaby onthoofd

De onderzoeken richten zich ook op enkele opvallende sterfgevallen. Een wallaby werd in maart onthoofd aangetroffen. De snede was opvallend recht en de ingewanden waren niet opgegeten, wat vragen opriep over de mogelijke betrokkenheid van een roofdier. La Tanière wijst op cameravallen waarop een vos te zien was. Een autopsie hield ook menselijk handelen als mogelijke oorzaak open.



In dezelfde maand stierf een leeuw. Getuigen verklaarden tegenover Libération dat het dier drie dagen zou hebben geleden voordat een bevoegde dierenarts ingreep. Het opvangcentrum bestrijdt dat. De leeuw zou vanaf de eerste ziekteverschijnselen onafgebroken zijn behandeld en later zijn geopereerd. Het dier overleed aan een scheur in de slokdarm, aldus La Tanière.



Schroeven en stukken plastic

Bij de autopsie van een in 2024 overleden zeeleeuw werden schroeven en stukken plastic aangetroffen. La Tanière noemt een klaplong als doodsoorzaak en verwijst naar een rapport van een onafhankelijke dierenarts. Graal stelt dat in de verslaglegging onvoldoende aandacht is besteed aan extreme vermagering en mogelijke zinkvergiftiging door ingeslikte bouten.



Een voormalig dierenarts van het park wordt apart onderzocht door de Orde van Dierenartsen. Medewerkers beschuldigden hem onder meer van het schoppen van een paard. De man ontkent de meeste aantijgingen, maar erkent dat hij het paard in een moment van uitputting heeft geschopt. Hij vecht zijn ontslag aan.











Psychische intimidatie

De voormalige zoölogisch manager kreeg op 9 maart vijftien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens psychische intimidatie van medewerkers. Ook mag hij twee jaar niet op zijn oude werkplek komen. Hij ging niet tegen de uitspraak in beroep.



Naast de behandeling van dieren roept de financiële administratie vragen op. Bijna de helft van de inkomsten komt uit giften en nalatenschappen. Een Belgische vrouw zou in 2024 bijna 30.000 euro in contanten hebben afgegeven, zonder een ontvangstbewijs te krijgen. Verder betaalde een laboratorium 50.000 euro voor een apenverblijf dat nog altijd niet af is.



Lastercampagne

La Tanière ontkent de beschuldigingen. De directie spreekt over een lastercampagne. Men zegt de aantijgingen "formeel en met de grootste stelligheid" te verwerpen. De organisatie geeft aan dat beelden uit hun verband zijn gerukt of bewust zijn gemonteerd. Het park zegt naar de rechter te willen stappen.



