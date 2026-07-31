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Walibi Holland

Walibi Holland vraagt vergunning aan voor nieuwe attractie, open in 2027

Vandaag, 13.42 uur

Walibi Holland wordt volgend jaar uitgebreid met een nieuwe attractie. Het pretpark in de polder heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Dronten. Uit de bijbehorende documenten, opgevraagd door Looopings, blijkt dat het gaat om een toevoeging aan kindergebied Walibi Play Land.

Die themazone werd dit jaar al gedeeltelijk onder handen genomen: attracties veranderden van naam en op sommige punten zijn nieuwe decors geïntroduceerd. Het parkdeel stond voorheen in het teken van twee fictieve rivaliserende bands. Nu hanteert men een Australisch thema, als knipoog naar de herkomst van de kangoeroemascotte.

In 2027 volgt een tweede fase, met naast opknapbeurten dus ook een nieuwe attractie. Details ontbreken nog: het exacte attractietype en de fabrikant worden in de aanvraag, gedaan op dinsdag 28 juli, bewust niet vermeld. Het project heet "Project 2027 Playland", op de tekeningen staat "Ride 2027".

Bouwkosten
De opgegeven bouwkosten bedragen 435.000 euro exclusief btw. Dat lijkt alleen op het vergunningsplichtige bouwwerk te slaan, niet noodzakelijk op de totale investering. Naast de attractie heeft Walibi plannen voor een vaste meet-and-greet-locatie voor de mascotte, melden ingewijden. Het park heeft er zelf nog niets over bekendgemaakt.

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